Perfil de Abelardo de la Espriella: es el presidente electo de Colombia tras ganar en segunda vuelta

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El abogado Abelardo de la Espriella es el presidente electo de los colombianos tras imponerse sobre Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio.

Asumiría funciones el próximo 7 de agosto, junto con José Manuel Restrepo, su vicepresidente, para los próximos cuatro años de Gobierno.

Lea más: Marco Rubio validó memorando para detener a Beto Coral por criticar a De la Espriella, según NYT

De la Espriella ya ha asegurado que espera que su posesión se realice en una guarnición militar y no en la tradicional Plaza de Bolívar de Bogotá, como lo han hecho sus predecesores.

¿Quién es el presidente electo de los colombianos?

De la Espriella es abogado, empresario y político. Nació en Bogotá, pero creció principalmente en Montería, departamento de Córdoba, por lo que se identifica profundamente con la región Caribe de nuestro país.

Sin embargo, ha vivido durante la última decada en Estados Unidos, por lo cual recibió la nacionalidad estadounidense.

Estudió derecho en la Universidad Sergio Arboleda. En 2016, la Universidad Autónoma del Caribe le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Derecho.

Fundó en el 2002 la firma de derecho penal De la Espriella Lawyers Enterprise, con una lista de casos mediáticos y polémicos, como el David Murcia Guzmán, responsable del esquema piramidal de DMG.

Le puede interesar: Tribunal concluye que no había motivos para frenar publicidad de campaña de Abelardo De la Espriella

También tuvo en sus manos casos de violencia de género, como el de Natalia Ponce de León y Rosa Elvira Cely.

En 2007 fue uno de los defensores de jefes paramilitares, por lo que ha sido cuestionado por los hilos que lo unen con nombres como el de Salvatore Maancuso.

Entre 2013 y 2019, asumió quizá el más polémico: el del empresario Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro.

Nunca ha ocupado un cargo público, ni de elección popular. Precisamente, en esta contienda de 2026 se ha posicionado como un outsider; rechazando a la mayoría de los partidos tradicionales que quisieron aterrizar en su campaña y ha prometido que no gobernará con la política tradicional.

Lea también: María Elvira Salazar publica carta sobre elecciones en Colombia y expresa respaldo a De La Espriella

Entonces, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo asumiría funciones el próximo 7 de agosto, día en el que iniciarán un nuevo periodo presidencial por los próximos cuatro años.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: