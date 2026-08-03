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03 ago 2026 Actualizado 12:30

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Exfutbolista samario Eduardo Emilio Vilarete en delicado estado de salud

Será sometido a una cirugía donde se amputará su pierna izquierda tras complicaciones derivadas de un sarcoma.

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Eduardo Emilio Vilarete, uno de los grandes referentes del balompié samario y recordado goleador de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y la Selección Colombia, es noticia por estos días debido a su estado de salud.

Según la información entregada por su hija, le fue removido el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; sin embargo, este reapareció más agresivo, por lo que los médicos determinaron que lo mejor era amputar su pierna para salvar su vida.

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Vilarete es considerado uno de los delanteros más importantes surgidos en Santa Marta. A través de redes sociales, familiares y amigos le han enviado muestras de apoyo y solidaridad en este difícil momento.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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