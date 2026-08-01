En Tolima, capturaron uno de los delincuentes más buscados del Quindío, con circular azul Interpol

Capturado uno de los delincuentes más buscados del Quindío. Foto: Cortesía Policía

Armenia

En el Tolima fue capturado uno de los delincuentes más buscados del Quindío que incluso tenía circular azul de interpol.

La Policía Quindío y la Policía del Departamento del Tolima, capturaron en el norte del departamento del Tolima a alias “Don Ro”, un actor delincuencial integrante del cartel de los más buscados en el Quindío.

Este resultado operativo, se ejecutó en la vereda La Graciela en zona rural del municipio de Casabianca, ubicada a 40 minutos del casco urbano de mencionada municipalidad; hasta allí llegaron los investigadores junto a funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales y le notificaron orden de captura a Rodolfo Caicedo Ruano de 52 años de edad conocido como alias “Don Ro”.

Esta persona, registra una trayectoria delictiva de aproximadamente 10 años, y es el último integrante del grupo de delincuencia común organizado “La Herencia”, con injerencia en el barrio Buenos Aires de Armenia y desarticulada el 19/03/2025, alias “Don Ro” era uno de los mayores distribuidores de estupefacientes principalmente en el sector, actividad que desarrollaba en compañía junto a integrantes de su familia.

Familia de delincuentes

En consecuencia, a esta actividad delictiva, La Policía Nacional capturó en el año 2022 a Álvaro Caicedo Ruano, posteriormente a Abel Caicedo Ruano junto a alias “Lucero” y “Jonas”; por otra parte, el pasado 17 de julio fue capturado alias “Marlon” y hoy a alias “Don Ro”, es así como le decimos a la comunidad de Armenia y el Quindío que se pone fin a un clan familiar delictivo, indicaron desde la Policía.

Cortesía Policía Quindío

La comandante de la Policía, coronel Nely Parada indicó “Es de resaltar que, el hoy capturado tenía circular azul de INTERPOL por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones, concierto para delinquir agravado por darse para tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, estímulo al uso ilícito, y uso de documento falso”

Finalmente, las autoridades pudieron establecer que este actor delincuencial coordinaba el tráfico de estupefacientes en vehículos particulares desde los departamentos del Cauca y Valle del Cauca; estas actuaciones delincuenciales generaban una renta entre 20 a 25 años millones de pesos mensuales.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.