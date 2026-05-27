Cotelco Magdalena alerta por impacto de cortes de energía en hoteles de Santa Marta

Santa Marta

La industria hotelera y turística de Santa Marta manifestó su preocupación por los constantes cortes y bajones de energía que se vienen registrando en la ciudad, una situación que, según el presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García, está generando afectaciones operativas, económicas y en la calidad del servicio ofrecido a los visitantes.

Según lo informado por el dirigente gremial, los hoteles enfrentan daños en equipos electrónicos, fallas en sistemas como ascensores y costos adicionales por el uso permanente de plantas eléctricas, además de gastos asociados a reparaciones. “Hoy está afectando a todos los sectores turísticos de Santa Marta lo que está pasando con el suministro, el servicio y la calidad de la energía”, aseguró.

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La preocupación aumenta debido a la cercanía de la temporada turística de mitad de año, cuando visitantes llegan a la ciudad y las altas temperaturas incrementan el consumo energético. García indicó que, aunque algunos hoteles de mayor capacidad cuentan con plantas de respaldo, pequeños hoteles, hostales y alojamientos turísticos tienen menos herramientas para enfrentar la situación y deben lidiar con huéspedes inconformes en medio del intenso calor.

Mesas de trabajo

Sobre el tema se conoció que ya se adelantan mesas de trabajo, con la empresa prestadora del servicio para establecer planes de contingencia ante posibles escenarios asociados a las altas temperaturas y la llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre.