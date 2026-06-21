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21 jun 2026 Actualizado 18:12

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“El Magdalena debe vivir una fiesta democrática en paz”: Gobernadora Margarita Guerra

En el casino de oficiales de la Policía del Magdalena está instalado un Puesto de Mando Unificado en donde las autoridades monitorean y supervisan el desarrollo de los comicios.

“El Magdalena debe vivir una fiesta democrática en paz”: Gobernadora Margarita Guerra/ Gobernación del Magdalena.

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“El Magdalena debe vivir una fiesta democrática en paz”: Gobernadora Margarita Guerra/ Gobernación del Magdalena.
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La Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, en compañía de las autoridades administrativas a nivel nacional y fuerzas militares, dio apertura a la jornada electoral para la segunda vuelta presidencial en el departamento. La mandataria invitó a la ciudadanía a participar de manera activa y libre en esta gran fiesta electoral.

“Hemos garantizado que el material electoral esté en cada uno de los puestos de votación, que tanto Policía y Ejército se encuentren el departamento y que las personas salgan a ejercer su voto, hoy es un día para celebrar la democracia”, dijo la mandataria tras la apertura de la jornada en el Liceo Celedón.

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En el casino de oficiales de la Policía del Magdalena está instalado un Puesto de Mando Unificado en donde las autoridades monitorean y supervisan el desarrollo de los comicios.

La Gobernadora del Magdalena indicó que también hace presencia delegados de las empresas Air-e y Afinia para atender de manera prioritaria si se presenta algún fallo en el servicio eléctrico y así evitar alteración del orden público.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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