Carlos Jaramillo Ríos nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta

Santa Marta

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena designó a Carlos Jaramillo Ríos como nuevo presidente ejecutivo de la entidad, quien asumirá el liderazgo institucional, luego del sensible fallecimiento de Silvia Medina.

Jaramillo es ingeniero, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, y magíster en Administración de Negocios y Liderazgo. Ha construido una trayectoria orientada a la transformación de territorios a través de la innovación, la articulación institucional y el impulso al emprendimiento.

En Santa Marta, acompañó la apertura y estructuración del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena, impulsando un modelo integral de intervención y la creación de la primera red de mentores de la Ciudad.

Más adelante, como director ejecutivo de la Corporación Santa Marta Vital, hoy Pro Santa Marta Vital, lideró proyectos de recuperación del Centro Histórico y gestionó el primer proyecto financiado con recursos de regalías, que dio origen a la plataforma tecnológica La Perla App, hoy conocida como TUMAP.

También dirigió Santa Marta Tourism Center, donde estructuró y consolidó líneas de negocio asociadas a la promoción de ciudad y turismo. Desde 2024 se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Santa Marta.