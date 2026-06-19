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19 jun 2026 Actualizado 12:17

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Se puede citar cuando sea: pdte de Cámara por extras para salvar Jurisdicción Agraria y MinIgualdad

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El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la citación a las sesiones extraordinarias en Congreso para salvar la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad.

Escuche la entrevista completa aquí:

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