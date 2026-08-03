Es juiciosa académicamente, pero doctrinariamente confundida: María Fernanda Cabal a Paloma Valencia

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En diálogo con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó a la excandidata presidencial Paloma Valencia luego de que dijera que el Centro Democrático no es un partido de derecha.

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“Yo siento que ese retiro (del Centro Democrático) marcó más fracturas que generar coincidencias. Veo, con mucho respeto por Paloma Valencia, ella es muy juiciosa académicamente, es filósofa y abogada, pero doctrinariamente confundida”, afirmó.

Mencionó que es un “defecto” tanto de Valencia como de Álvaro Uribe Vélez la aversión que tienen con la palabra “derecha”.

Cuestionó que el Centro Democrático y varios de sus partidos sigan “afincados” en lo que calificó como el error de que “la izquierda sea la única que atienda a los pobres”. Además, afirmó que la derecha se volvió “aburrida”.

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“No sabría por qué siguen en una posición tan errática porque el resultado electoral fue catastrófico. Cuando uno analiza por qué le fue mal, tiene que darse cuenta que todo el péndulo giraba a la derecha. No lo entendieron”, afirmó.

De la misma manera, indicó que ni Uribe ni Valencia entendieron que el moverse hacia el centro del espectro político y aliarse con Juan Daniel Oviedo fue un error.

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“Uno en primera vuelta jamás desatiende sus bases que, naturalmente, son conservadoras, cristianas, católicas, veteranos”, dijo.

Asimismo, aprovechó para responderle a Valencia, quien aseguró que los colombianos no necesitan peleas ideológicas, sino soluciones.

“Hay que darle soluciones al colombiano que sufre, al que está sin empleo, al que está en una región controlada por la criminalidad, al que no lo atienden en la EPS, pero el problema es el método. Cómo usted corrige eso, ¿con más estado?, ¿con más intervención? La fórmula nos devuelve a la doctrina”.

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Partido político de María Fernanda Cabal

Cabal comentó que se viene una “disputa natural” para acaparar las amplias bases de derecha en el país. Por eso, ratificó su deseo de construir su propio movimiento. Por eso, destacó que creó la fundación Escuela y Libertad, pues quiere que las ideas sean lo primero.

Álvaro Uribe Vélez y Centro Democrático

Expresó admiración por Álvaro Uribe Vélez, a quien calificó como el mejor presidente de Colombia de los últimos años. Sin embargo, lanzó un cuestionamiento:

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“Ser uribista es seguir a una persona; ser de derecha es defender unas ideas y la doctrina jamás se puede reemplazar por lealtad a un dirigente”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con María Fernanda Cabal aquí: