Cierre de la legislatura: MinIgualdad, Jurisdicción Agraria y otros proyectos que se hundieron

Este jueves, 18 de junio, la plenaria del Senado se reunió a sesionar por última vez tal y como la conocemos.

Y es que el próximo 20 de julio de este 2026 se posesiona el nuevo Congreso, electo por los colombianos en el pasado mes de marzo.

Según los escrutinios, el Senado colombiano tendrá una renovación aproximadamente del 70 %, es decir, tan solo unos 30 senadores de los 105 actuales se reeligieron.

Proyectos aprobados durante gobierno Gustavo Petro en el Congreso

Durante estos 4 años, en el que fue el primer Congreso colombiano bajo un gobierno de izquierda, se aprobaron proyectos clave para el Ejecutivo, como la reforma laboral; la ley de Paz Total, que le permitió al gobierno abrir diálogos con grupos armados, y también una reforma tributaria; así como la pensional que obtuvo el visto bueno del Congreso, a pesar de la discusión que se adelanta en la Corte Constitucional sobre esta iniciativa.

Proyectos que no lograron avanzar en el Congreso durante gobierno Petro

Sin embargo, en el balance para el presidente Petro también hay varias derrotas. Por ejemplo, no avanzó la reforma a la salud, y en la recta final se hundieron iniciativas como la ley para dar funciones a los jueces de la Jurisdicción Agraria.

Tampoco avanzó el proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad, por lo que tendrá que desmontarse antes del 20 de junio, como lo indicó la Corte; y tampoco sobrevivió la ley de la Mesada 14 para maestros pensionados.

Congresistas que se despidieron en la ultima sesión en el Senado

Es de mencionar que en estos últimos días de sesiones se despidieron congresistas con larga trayectoria legislativa y que no se reeligieron, como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, del Centro Democrático, o María José Pizarro, del Pacto Histórico, y el senador Efraín Cepeda, y presidente del Partido Conservador.

Ahora, la discusión que arranca ahora será por las presidencias de Senado y Cámara, que dependerán, por supuesto, del resultado de la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio, y de si quien asuma el poder será Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

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