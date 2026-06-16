¿Cómo van las elecciones en el exterior? Votaciones y fecha de resultados, según Registraduría

Imagen de referencia de las votaciones para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 (Cortesía: Santiago Chimbaco/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Desde el 15 de junio de 2026 comenzaron las elecciones de la segunda vuelta presidencial en el exterior, que disputan los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para suceder a Gustavo Petro en el periodo 2026-2030.

Este proceso se mantendrá abierto hasta el domingo 21 de junio, fecha en la que se realizará la votación en Colombia y se compartirán los resultados. Durante ese periodo, los puestos de votación funcionarán en el horario habitual de 8 de la mañana a 4 de la tarde , según la hora local de cada país.

¿Cómo van las elecciones en el exterior?

Auckland, Nueva Zelanda, fue la primera ciudad que abrió las urnas en el exterior para la segunda vuelta presidencial. En total, hay 67 países en donde los colombianos habilitados podrán ejercer su derecho al sufragio.

Según informa la Registraduría, no se han reportado novedades durante la jornada en ninguno de los consulados de los 67 países habilitados.

Téngase en cuenta que, según el censo electoral, hay 1.414.661 residentes en el exterior habilitados para participar en esta segunda vuelta presidencial. De ellos, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Los ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas de votación habilitadas del 15 al 20 de junio y en 2.181 mesas el día 21 de junio.

La mayoría de los puestos se encuentran en consulados y sus secciones correspondientes de Colombia, aunque en algunos países también se habilitan espacios adicionales para facilitar la participación de los ciudadanos.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados de las elecciones en el exterior?

Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior se divulgarán el 21 de junio, a partir de las 4:00 p. m., hora legal de Colombia. Estos votos se sumarán al conteo que es compartido por la registraduría en su página web.

Ante estos procesos de conteo y escrutinio, la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó el despliegue de 201 observadores internacionales, quienes estarán presentes en 24 países y 58 ciudades alrededor del mundo durante el inicio de las votaciones de la segunda vuelta presidencial en el exterior.

¿Cómo votar en el exterior?

Los votantes pueden consultar su puesto de votación correspondiente a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional y las cancillerías del país. Otra opción es descargar la aplicación oficial aVotar (disponible en Google Play y App Store) donde se encuentra disponible la información actualizada de las mesas.

Cabe acotar que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Eso significa que ni el pasaporte ni la contraseña, libreta militar o demás documentos son válidos para sufragar.

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