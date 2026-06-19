MOE desplegará más de 2.600 observadores para vigilar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio

La Misión de Observación Electoral tendrá presencia en 200 territorios en riesgo. / Foto: Suministrada

La Misión de Observación Electoral (MOE) anunció el despliegue de 2.638 observadores y observadoras acreditadas y articuladas con las 34 coordinaciones regionales para acompañar la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio.

Según informó la organización, el equipo estará distribuido en 445 municipios del país, una cobertura que representa el 77% del potencial electoral nacional y que busca fortalecer las garantías de transparencia durante la elección.

“Llegar a este nivel de cubrimiento solo es posible gracias a la capacidad organizativa de las coordinaciones regionales”, afirmó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

Más de la mitad de los municipios “en riesgo” tendrán observación electoral

La organización recordó que su más reciente mapa de riesgo electoral por factores de violencia identificó 386 municipios con algún nivel de alerta. De estos, la MOE tendrá presencia en 203 territorios, equivalentes al 52% de las zonas clasificadas en riesgo, mediante un despliegue de 1.879 observadores.

Además, agregó que “la observación electoral cuenta con un componente internacional de 348 personas observadoras de 31 nacionalidades. De ellas, 201 observan el proceso electoral en el exterior desde el 15 de junio, en 50 ciudades de 26 países”.

Y afirmó que “la otra parte de este equipo de observación internacional, 147 personas de 23 nacionalidades distintas, se desplegará en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Nariño, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca”.

Seguimiento al voto trans y a la accesibilidad electoral

De igual manera, la MOE realizará un seguimiento especial al cumplimiento del Protocolo de Voto Trans. Para esta labor contará con 81 observadores trans y personas no binarias que verificarán el respeto a la identidad y expresión de género en distintos puestos de votación del país.

“Un equipo de 81 personas trans y no binarias vigilarán el respeto por la identidad y expresión de género en las elecciones, con especial presencia en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín”, dijo.

Adicionalmente, 15 personas observadoras con discapacidad harán seguimiento a las condiciones de accesibilidad electoral en varias ciudades y municipios del país.

“Observar la jornada con un enfoque diferencial nos permite medir con exactitud los avances y rezagos en accesibilidad e igualdad real en los puestos de votación”, señaló Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE.

¿Ya hay reportes por irregularidades?

De igual manera, la organización afirmó que, hasta el mediodía del 18 de junio, ha recibido 1.045 reportes relacionados con posibles irregularidades en el proceso electoral presidencial.

De ese total, 85 reportes corresponden específicamente al periodo comprendido entre la primera y la segunda vuelta.

Según explicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, las principales alertas recibidas están relacionadas con posibles afectaciones al voto libre.

“Las principales alertas se concentran en posibles afectaciones al voto libre, con 34 reportes (40%), asociadas principalmente a presuntos casos de constreñimiento al elector, especialmente en entornos de trabajo. En segundo lugar se ubican las irregularidades en publicidad y medios de comunicación, con 25 reportes (29%), relacionadas con la difusión de propaganda electoral y posibles campañas de desinformación dirigidas al electorado. Finalmente, las irregularidades en la función pública registran 19 reportes (22%), vinculados principalmente a presuntas participaciones indebidas en política por parte de servidores públicos y al posible uso de recursos o cargos institucionales con fines electorales”, mencionó.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, la MOE invitó a los ciudadanos a participar activamente en la jornada electoral y a reportar cualquier irregularidad que pueda afectar el desarrollo de los comicios.

Para ello recordó que se encuentran habilitados la plataforma Pilas con el Voto y la línea de WhatsApp 315 266 1969, canales a través de los cuales la ciudadanía puede reportar anomalías antes, durante y después de la votación.