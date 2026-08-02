Choque entre ministras de Cultura por “nombramientos de última hora”

La recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un nuevo choque entre la ministra de las Culturas saliente, Yannaí Kadamani, y la ministra designada del gobierno de Abelardo de la Espriella, Paola Holguín, luego de que esta última denunciara públicamente sobre unos presuntos nombramientos realizados en los últimos días dentro de esa cartera y pidiera la intervención de los organismos de control.

La discusión comenzó con una publicación de Holguín en su cuenta de X, en la que advirtió que las designaciones de última hora podrían afectar la transición hacia el nuevo gobierno.

“Denuncio públicamente los nombramientos de última hora que se vienen realizando en el Ministerio de las Culturas a pocos días del cambio de gobierno. Estas decisiones merecen el máximo escrutinio porque pueden comprometer la transparencia del empalme y limitar la capacidad de la nueva administración para conformar su equipo”, escribió la ministra designada.

En el mismo mensaje aseguró que solicitó suspender esos movimientos, revisar cada uno de los nombramientos y remitir la información a los organismos de control, al considerar que “el Estado no puede ser utilizado para blindar intereses burocráticos”.

La respuesta: “La transparencia en un empalme comienza por hacer el empalme”

La respuesta de la ministra saliente no tardó en llegar. También a través de X, Yannaí Kadamani rechazó los señalamientos y sostuvo que la denuncia de Holguín se basa, precisamente, en la información que su administración ha entregado durante el proceso de transición.

“La transparencia en un empalme comienza por hacer el empalme. ¿De cuál habla exactamente, ministra designada Paola Holguín, si en repetidas ocasiones le he propuesto revisar juntas el estado del Ministerio y usted ha optado por delegar esa responsabilidad en el secretario general encargado (...) para adelantar ese proceso con mi secretaria general?”, respondió.

La ministra saliente fue más allá y aseguró que la información utilizada para cuestionar los nombramientos proviene del propio proceso de entrega institucional, de la cuál cabe resaltar no sé llevo acabo por orden, del ahora actual presidente electo, Abelardo de la Esprella.

“La información que hoy utiliza para ‘denunciar’ es, precisamente, la que esta administración le ha entregado. Tal vez una conversación resulte más útil que administrar sospechas desde un trino”, afirmó la ministra.

Además, defendió la legalidad de los procesos señalados y explicó que, en su mayoría, no corresponden a nombramientos discrecionales del Gobierno.

“Los nombramientos a los que hace referencia en su gran mayoría corresponden al concurso de méritos de Nación Sí es. Por eso y por tantas otras cosas le he insistido en sentarnos a revisar los procesos, comprender la naturaleza del sector cultural y garantizar la continuidad de aquello que le sirve al país cultural”, agregó.

Kadamani cerró su respuesta invitando nuevamente a la ministra designada a revisar conjuntamente el estado del Ministerio antes de sacar conclusiones públicas y recordó la importancia de garantizar la continuidad de los programas del sector.

El contexto del empalme

El intercambio ocurre en medio de un proceso de transición que ha estado marcado por tensiones entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Tras las elecciones, ambas administraciones habían acordado un cronograma de mesas de empalme para revisar el estado de cada sector del Estado. Sin embargo, ese proceso se vio interrumpido cuando el presidente electo anunció la suspensión del empalme político con el Gobierno Petro.

Pese a esa decisión, el Ejecutivo saliente insistió en que las entidades debían continuar organizando y entregando la información institucional, al considerar que el empalme constituye una obligación administrativa del Estado y no depende de decisiones políticas. Bajo ese argumento, los ministerios continuaron preparando la documentación y reportes correspondientes para facilitar la transición gubernamental, y realizando su debido empalme con los colombianos, con el pueblo.

En ese contexto, la respuesta de Kadamani cobra especial relevancia, pues sostiene que la información utilizada por Holguín para cuestionar los nombramientos fue entregada precisamente como parte de ese ejercicio de empalme y que, además, la ministra designada decidió delegar la revisión técnica de la cartera en funcionarios de su equipo, pese a las invitaciones para revisar directamente el estado del Ministerio.