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¿Escándalos de corrupción le pasaron factura a la gestión del Gobierno Petro? Congresistas debaten

Congresistas del Centro Democrático pasaron por los micrófonos de 6AMW y dieron su de los escándalos de corrupción en los cuatro años del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La representante del Pacto Histórico, Ana Erazo, reconoció que el mandatario cometió errores frente a los escándalos de corrupción, mientras que el senador del Centro Democrático, Óscar Villamizar, sostuvo que la administración saliente deja un balance completamente negativo.

“Lamentablemente, como tú lo planteas, hoy empaña muchas cosas interesantes, buenas y de dignidad que hizo el presidente. Eso pasará a la historia y ninguno de nosotros puede callarlo”, dijo.

También señaló que el Pacto Histórico no pretende desconocer los hechos de corrupción: “Si hubo hechos de corrupción, nadie los va a aplaudir. Tendrá que haber sanciones y tendrá que haber cárcel si así fue”.

Incluso, marcó distancia frente a algunos casos puntuales: “Lo de Juliana Guerrero es indefendible (...) el presidente sí debió actuar de manera mucho más contundente.”

Finalmente señaló: “Lo que no queremos es que se nos empañe todo lo que hizo el presidente Gustavo Petro en pro de la dignidad de los colombianos por ese hecho”.

Por su parte, el senador Óscar Villamizar dijo que no destaca nada del Gobierno Petro: “Hoy no hay nada que rescatar de un gobierno que le entregó el 72 % del territorio nacional a grupos narcoterroristas.”

Y también cuestionó el manejo de los casos de corrupción: “Los colombianos no votaron para cambiar los beneficiarios de la corrupción, votaron para acabarla, y ustedes no fueron capaces de hacerlo”.

Además, insistió en que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre las personas investigadas: “Este gobierno tiene que responder políticamente, pero también penalmente por las personas que nombró, porque no ejercieron controles”.

Escuche el debate completo aquí: