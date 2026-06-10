Los congresistas que han renunciado a su curul en la recta final del periodo constitucional 2026

El periodo constitucional 2022-2026 del Congreso de la República —conformado por la Cámara de Representantes y el Senado— está conformado para concluir el próximo 20 de julio de 2026.

Este cuatrienio, que abarcó cuatro legislaturas, vive sus últimas semanas de actividad legislativa en medio de un ambiente político agitado de cara a la segunda vuelta presidencial, el próximo 21 de junio de 2026.

En esa recta final, se han presentado múltiples renuncias irrevocables en el legislativo por parte de senadores y representantes. Las dimensiones se producen antes de la posesión del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, que ya se definió con 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, incluyendo las circunscripciones especiales destinadas a comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior.

Dentro del grupo de senadores que han presentado su renuncia se encuentran Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal), Karina Espinosa (Partido Liberal), Inti Asprilla (Verde), Jorge Benedetti (Cambio Radical), Óscar Barreto Quiroga (Partido Conservador).

Este miércoles 10 de junio, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático se despidió del Congreso tras 12 años de labor legislativa.

En la Cámara de Representantes, se registraron las renuncias de Julián López (tanto a la Presidencia de la corporación como a su curul como representante a la Cámara por el Valle del Cauca), Juan Carlos Losada, Leonardo Arroyave, Holmes Echeverría De La Rosa, Fernando Niño y Ana Rogelia Monsalve, quien ocupaba la curul de la circunscripción afro.

Motivos de las renuncias al Congreso

Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal): El senador pidió que su renuncia se haga efectiva a partir del próximo 23 de junio. Argumentó que su salida se debe a proyectos personales que llevará a cabo junto a su familia.

Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal): Su renuncia tendrá efectos a partir del 16 de junio. Chachón busca evitar una inhabilidad para poder avanzar en su aspiración a la Gobernación de Norte de Santander para las regionales de 2027.

León Fredy Muñoz (Alianza Verde): En su carta de dimisión solicitó que su renuncia se haga efectiva a partir del 26 de junio de 2026.

Óscar Barreto Quiroga (Partido Conservador): Renunció por motivos de salud relacionados con una afección cardíaca. Aseguró que esto le imposibilita asistir a las sesiones previstas para lo que resta del periodo legislativo y argumenta, que busca garantizar la participación efectiva del Partido Conservador en la etapa final del periodo legislativo.

Julián López deja la Presidencia de la Cámara

En los últimos días, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, presentó su renuncia irrevocable tanto a la Presidencia de la corporación como a su curul como representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

En la misiva que conoció en primicia Caracol Radio, López explicó que su decisión está fundamentada en sus convicciones políticas y en su compromiso con la democracia y los ciudadanos que lo eligieron.

“Por esa fidelidad a la Constitución, a la democracia y a la gente, presento mi renuncia irrevocable a la curul que ocupo como Representante a la Cámara por el Valle del Cauca y a la dignidad de presidente de la Cámara de Representantes”, señala el congresista.

Renuncia de Cabal: “Empieza una nueva etapa en mi vida política”

María Fernanda Cabal (Centro Democrático): La senadora anunció su salida del Senado tras 12 años de actividad legislativa. “Aquí empieza una nueva etapa en mi vida política al servicio de los colombianos”, expresó.

Cabal envió un mensaje al partido que la acompañó en el legislativo, y del cual salió en medio de diferencias, por no haber sido elegida como candidata presidencial para la pasada primera vuelta presidencial de 2026.

“Nos hicimos a pulso en la adversidad con inmenso sacrificio. Hoy le deseo a mi partido bienaventuranza y que vuelva y recoja esa raíz de ese legado que hoy en Colombia está en juego”, añadió.