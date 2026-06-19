“Siempre voy a defender mi legado, que es el del proceso de paz”: Santos dio pistas sobre su voto

El expresidente Juan Manuel Santos se encuentra en Washington, donde fue convocado a una reunión de la junta directiva de la Fundación Rockefeller.

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que, en medio de su viaje, este jueves fue invitado a un evento del Diálogo Interamericano, el principal centro de pensamiento dedicado a los asuntos del Hemisferio Occidental, en el cual fue el orador principal.

Durante el encuentro, en el que participaron varios exembajadores de EE.UU. en América Latina y en Colombia, así como altos funcionarios de los departamentos de Defensa y Estado, al exmandatario le preguntaron por quién votará el próximo domingo 21 de junio y su respuesta dio algunas pistas.

Ante la inquietud, Santos aseguró que desde que salió de la Presidencia de la República se comprometió a no intervenir en asuntos electorales y que ha cumplido con su palabra. Sin embargo, fue enfático en decir que honrará el Acuerdo de Paz con las Farc, el cual lo hizo merecedor del Premio Nobel de Paz en el 2016.

“También dije que siempre voy a defender mi legado, que es el del proceso de paz, y lo seguiré defendiendo”, señaló Santos.

Cabe recordar que el candidato presidencial Iván Cepeda fue facilitador de los diálogos de paz en La Habana, Cuba.

Este viernes 19 de junio, el expresidente regresará a Colombia para votar en la segunda vuelta presidencial, que se están disputando Abelardo De La Espriella y Cepeda.

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