“No se está construyendo un nuevo palacio o Casa Blanca en el Caribe”: Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial. Foto: Colprensa-Campaña De La Espriella / CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

El presidente electo Abelardo de la Espriella esclareció los detalles sobre la nueva sede presidencial de Barranquilla desde la cual despachará a partir del próximo 7 de agosto de 2026.

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De la Espriella enfatizó que la construcción de la sede alterna no corresponde a un nuevo palacio o copia de la Casa Blanca de los Estados Unidos en el Caribe. Según detalló, esta estructura ya existía dentro de los terrenos de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, específicamente en el Batallón Paraíso.

Frente a las críticas sobre su similitud con la Casa Blanca de EE. UU., el mandatario entrante explicó que responde al “estilo arquitectónico neoclásico” que ambas edificaciones comparten en su diseño.

Dentro de las modificaciones, el gobierno de De la Espriella destacó un búnker subterráneo, que funcionará como una sala de crisis de alta tecnología, donde trabajará en articulación con las fuerzas de seguridad del Estado para coordinar operaciones complejas y tomar decisiones estratégicas en tiempo real que afecten la seguridad nacional y el orden público.

“Se realizarán con recursos propios y materiales donados por empresarios”

En cuanto a la financiación de estas obras, aseguró que no representarán ningún costo de recursos públicos, ya que no serán financiadas por el Estado: “Se realizarán con recursos propios y materiales donados por empresarios, mientras el presidente electo asumirá personalmente el costo del mobiliario, estimado en aproximadamente $400 millones”.

Por último, el gobierno entrante señaló que la habilitación de esta nueva sede es ser un centro permanente de trabajo y coordinación institucional. “Su funcionamiento hace parte del compromiso del Gobierno de la Patria Milagro de romper con el centralismo y ejercer la Presidencia con mayor cercanía a las regiones”.

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