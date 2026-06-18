“Iván es decente; Abelardo un ‘mafiosongo’”: Claudia López explicó su apoyo a Cepeda
Claudia López anunció su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.
“Iván es decente; Abelardo un ‘mafiosongo’”: Claudia López explicó su apoyo a Cepeda
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Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta de este domingo, 21 de junio.
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