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18 jun 2026 Actualizado 12:30

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“Iván es decente; Abelardo un ‘mafiosongo’”: Claudia López explicó su apoyo a Cepeda

Claudia López anunció su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Iván es decente; Abelardo un ‘mafiosongo’”: Claudia López explicó su apoyo a Cepeda

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Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de su apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta de este domingo, 21 de junio.

Escuche la entrevista completa aquí:

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