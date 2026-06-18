“Si existiera sentencia contra De la Espriella, no sería candidato”: Calderón España a Claudia López

Luego de que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificara al candidato presidencial Abelardo de la Espriella como un “mafiosongo” y lo señalara de tener vínculos con estructuras corruptas, su abogado Germán Calderón España aseguró que los pronunciamientos desconocen principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Calderón España afirmó que López está vulnerando derechos fundamentales de De la Espriella al realizar acusaciones sin que exista una condena judicial en su contra.

“Mi opinión es que una persona que se jacta de ser demócrata está conculcando los derechos fundamentales que están en la Constitución de una persona como Abelardo de la Espriella”, dijo.

“Si existiera una sentencia, no sería candidato”

El abogado cuestionó las afirmaciones de la exalcaldesa y señaló que no existe ninguna decisión judicial que respalde sus acusaciones: “Yo le preguntaría a la doctora Claudia López si tiene bajo su brazo una sentencia judicial en la que se haya condenado por parte de un juez de la República de Colombia a Abelardo de la Espriella por ser bandido o mafioso”.

“Si existiera una sentencia judicial, él no sería candidato porque no tendría las condiciones y los requisitos para ser presidente de la República”, agregó.

Además, sostuvo que las declaraciones afectan garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el buen nombre.

“Ella claramente conculca derechos como la presunción de inocencia, que es un derecho humano, universal y constitucional, así como la honra, el buen nombre y la dignidad de nuestro candidato”, dijo.

“Contribuye a incendiar el país”

Calderón España aseguró que el tono empleado por algunos dirigentes políticos ha contribuido a aumentar la polarización de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio: “Claudia debía medirse en esas palabras, ser respetuosa, porque con eso también incendia el país”.

El abogado relacionó sus declaraciones con recientes pronunciamientos de figuras del progresismo como Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo, quienes han advertido sobre los riesgos que representaría una eventual victoria de De la Espriella.

“Lo que hace con esas palabras incendiarias es contradecir el verdadero sentido de la democracia, el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, el respeto a la Constitución y la ley”, dijo.

Analizan una posible denuncia

Finalmente, Calderón España indicó que las declaraciones de Claudia López serán evaluadas por el equipo de abogados de la campaña.

“Analizaremos internamente con el equipo de abogados penalistas el asunto y estaremos revisando si prosperaría, si tendría una entidad suficiente desde el punto de vista de los presupuestos fácticos y jurídicos para una denuncia penal contra la doctora Claudia López”, mencionó.

“Ya a esta altura no nos interesa enfrentarnos con una excandidata que fracasó rotundamente porque no obtuvo un número de votos que la llevara a estar en esta segunda vuelta”, concluyó.

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