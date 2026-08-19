La Silla Vacía dice que, por homofobia, cambiaron al director de Planeación Nacional

El portal La Silla Vacía publicó un artículo titulado ‘En el DNP de Abelardo (de la Espriella), la batalla cultural le ganó a la tecnocracia’.

Allí informan, citando fuentes confidenciales del Gobierno, que la razón mayor para haber cambiado al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) está relacionada con la orientación sexual del doctor Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, quien está casado con un hombre y adoptó un bebé.

El artículo firmado por el economista y periodista Pablo Manrique sostiene que además de la participación del nominado y frustrado director del DNP en la elaboración del Plan de Desarrollo del gobierno anterior:

“También pesó la orientación sexual de Sepúlveda y la conformación de su familia. Las fuentes, que pidieron no mencionar sus nombres para revelar conversaciones privadas, lo escucharon directamente de miembros del gabinete de De la Espriella y de congresistas cercanos al gobierno. En un gobierno con posiciones conservadoras radicales, incluyendo prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, esto habría pesado”

El doctor Sepúlveda consultado por La Silla Vacía asegura que nadie le notificó el cambio de decisión del presidente de la República con relación a su nombramiento. Después de haber hecho su declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses y de entregar cada uno de los documentos necesarios para asumir el cargo se enteró cuando vio al mandatario en las redes sociales anunciando que ese cargo lo ocuparía Julián Buitrago, el director del tránsito de Pereira.

Hace exactamente una semana, la página de la Presidencia publicó la hoja de vida de Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, que incluye un doctorado en economía de la Universidad de Boston.

Sepúlveda es un profesional, muy capacitado para el cargo, que ha tenido una trayectoria académica brillante desde cuando era estudiante hasta convertirse en decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, cargo que desempeñó cuando el señor vicepresidente José Manuel Restrepo era el rector de la institución.

El anuncio de su nombramiento fue celebrado en los círculos académicos y por muchos sectores en la comunidad de economistas por su calificación técnica para estar al frente de la Dirección Nacional de Planeación que en la práctica es un superministerio y la entidad encargada de diseñar y orientar la ejecución del plan de desarrollo del gobierno.

Incluso en las oficinas de Planeación la prevista llegada de Sepúlveda fue celebrada con pantallas dándole la bienvenida, como lo documentó el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio.

Una de las fuentes citadas por La Silla Vacía afirma “Las partes más conservadoras del gabinete, cercanas a iglesias cristianas, se movieron para que no se expidiera su decreto de nombramiento, porque tiene una pareja de su mismo sexo”.

La versión inicial aseguraba que su “desnombramiento” se debía a que había trabajado con la administración Petro. Esto tiene un curioso contraste: el finalmente nombrado Julián Buitrago –poseedor de una hoja de vida ciertamente más modesta– también trabajó para el gobierno anterior como contratista de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, contratos que venía recibiendo desde el gobierno de Iván Duque.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, a quien muchos le atribuyen la recomendación de Sepúlveda para ocupar la dirección de Planeación, le dijo a La Silla “Los nombramientos son decisión del presidente, es él el que puede explicar”. Y terminó con una frase críptica “No se dan por razones de discriminación o no discriminación”.

(Me hizo acordar de la célebre frase de Mario Moreno “Cantiflas”: “Ahí está el detalle que no es ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario”)

Hasta el momento tres personas que han trabajado en la administración Petro han sido excluídas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella:

Carlos Sepúlveda, de quien estamos hablando. Magda Amaya a quien le pidieron la renuncia a la Secretaria General del Ministerio de las Tics, después de que supieron que había trabajado en un programa del Ministerio de Educación durante el gobierno anterior Andrés Camilo Pardo, quien renunció 24 horas después de haberse posesionado como vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, cuando descubrieron que trabajó en el Ministerio de Salud y en Invías durante la administración pasada.

De la cacería de exfuncionarios del gobierno Petro hay una que se ha salvado.

Se trata nada menos que de la viceministra de justicia, Ana Margarita Araujo, quien ocupó altos cargos en la denostada administración saliente. Fue jefe de planeación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y secretaria general encargada de la entidad. En julio del año pasado fue nombrada durante el gobierno Petro como asesora de la Superintendencia Financiera, un cargo de libre nombramiento y remoción.