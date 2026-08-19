Reestructuración en RTVC genera polémica: “Se utilizó como un medio para ideologizar”

La reestructuración anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella para el Sistema de Medios Públicos - RTVC ha generado un fuerte debate. Por los micrófonos de 6AMW pasaron los senadores Sandra Chindoy, del Pacto Histórico, y Alfredo Deluque, del Partido de la U.

Se trata de un plan de acción inmediato para transformar el sistema de medios públicos, que contempla la revisión de contenidos, formatos, contratos y posibles incumplimientos en procesos contractuales.

El senador Deluque defendió la decisión del nuevo Gobierno y aseguró que no van a acabar RTVC, sino modificarlo:“Aquí no se va a apagar. Lo que se va a hacer es un sistema de medios públicos imparcial, objetivo, que no sea un medio propagandístico de un gobierno”.

Deluque cuestionó además el manejo durante el gobierno de Gustavo Petro: “Hay que lograr un sistema de medios públicos que sea de carácter informativo, objetivo, imparcial, y que no esté al servicio de una ideología política como lo estuvo durante los últimos cuatro años”.

Por su parte, la senadora Sandra Chindoy calificó como “muy preocupante” la reestructuración y aseguró que podría afectar el derecho de los colombianos a recibir información, especialmente en las regiones donde los medios públicos son la principal fuente.

Y también se refirió a la contratación: “Hay un ambiente laboral de mucha zozobra, porque cuando dicen que van a revisar los contratos, hay en los pasillos unos corrillos y se han transmitido mensajes de algunas personas que han llegado a las nuevas directivas de la entidad, señalando que quieren acabar de manera unilateral los contratos”.

Finalmente, calificó las criticas a la gestión en RTVC como: “Una persecución ideológica, pero además racista”.