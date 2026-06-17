Claudia López anuncia que apoyará a Iván Cepeda: “es un voto de confianza, no una adhesión”

En un anuncio conjunto con el candidato y senador Iván Cepeda, la excandidata presidencial Claudia López anunció que votará por él en la segunda vuelta.

Sin embargo, López aclaró que se trata de “un voto de confianza” y no de una adhesión a la campaña del Pacto Histórico.

En su declaración, la exalcaldesa de Bogotá aseguró que conoce a Cepeda desde hace más de 30 años, cuando ella hacía parte del movimiento estudiantil que impulsaba la Constituyente, y que con él ha liderado innumerables luchas sociales y políticas.

“Yo sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña, no es por estas tres semanas. A mí me consta por más de 30 años que ese es su carácter, que ese es su estilo de liderazgo, que ese ha sido su compromiso con la vida”, señaló.

López aprovechó el espacio para defender la Constitución de 1991, luego de la polémica Constituyente que venía impulsando el Gobierno Nacional, cuyo comité promotor de firmas fue retirado.

”Es gracias a la Constitución del 91 que yo fui alcaldesa y que tú serás presidente, Iván”, recalcó.

En medio de aplausos, la excandidata del movimiento ‘Imparables’ también recordó la defensa que ambos han liderado por las víctimas de las Farc, de los paramilitares y de los crímenes de Estado.

Finalmente, señaló que el corazón “conciliador” de Iván Cepeda es el que necesita Colombia.

“Es el que me permite a mí sentarme aquí con la tranquilidad y la confianza de decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un gobierno progresista que está dispuesto a enmendar los errores, a defender los logros y que está dispuesto a agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, paz, justicia social, productividad, con un sector público y privado que de manera armónica y respetuosa generen empleo, oportunidades y paguen impuestos“, enfatizó.

Por su parte, Cepeda destacó la valentía de la exalcaldesa y su respeto por la Constitución.

“Admiro mucho de Claudia su vocación por los derechos, las libertades públicas, la necesidad de que la política sea realmente un ejercicio al servicio de la gente y no un negocio“, sostuvo,