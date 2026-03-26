Claudia López firmó pacto anticorrupción contra el clientelismo

La candidata presidencial, Claudia López firmó oficialmente el Pacto Anticorrupción con el Instituto Anticorrupción, convirtiéndose en la primera aspirante a la Presidencia en suscribir este conjunto de compromisos ciudadanos.

La iniciativa contempla medidas estructurales orientadas a combatir la corrupción en el país, como la profesionalización del Estado mediante el mérito, la regulación del lobby y la creación de mecanismos independientes para frenar la contratación irregular.

Durante el anuncio, López aseguró que esta lucha ha sido el eje central de su vida pública: “Esta es la causa de mi vida, la lucha contra la corrupción. Firmo feliz de ser la primera candidata que se compromete a estos compromisos de transparencia, de fortalecer la institucionalidad y de acabar con los pliegos sastre”.

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Así combatiría la corrupción Claudia López en su gobierno

Además de los compromisos planteados por el Instituto, la candidata agregó cinco propuestas propias a su programa de gobierno. Entre ellas, la creación de una fiscalía antimafia y anticorrupción con un régimen penitenciario más severo. “Aquí narcotraficantes, lavadores de dinero y corruptos tendrán un régimen más drástico. Van a la cárcel y no ven la luz del día hasta que devuelvan la plata”, afirmó.

También propuso un sistema carcelario diferenciado para evitar la “profesionalización del crimen”, así como la descentralización de la planeación nacional. “Los alcaldes no tendrán que venir a Bogotá a rogar por recursos. La planeación será regional y los proyectos se estructurarán de manera gratuita”, explicó.

Otra de las apuestas es fortalecer el presupuesto participativo con herramientas tecnológicas que permitan a los ciudadanos decidir en qué se invierten los recursos públicos. A esto se suma la creación de tribunales independientes para vigilar la contratación estatal y sancionar irregularidades.

“El mensaje es claro: vamos a torcerle el cuello a la corrupción. Con estas 15 medidas concretas vamos a empezar una nueva historia para Colombia”, concluyó López.

El pacto reconoce los retos estructurales del país, donde prácticas como el clientelismo y la captura institucional continúan afectando el uso de los recursos públicos y debilitando la confianza ciudadana.

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