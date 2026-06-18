Presidente Gustavo Petro reitera en que la EPS Coosalud, estaría relacionada con lavado de activos

Una vez más el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la EPS Coosalud y al robo de los recursos de la salud.

Ayer en el consejo de ministros, el mandatario Petro aseguró que el dinero de Coosalud habría sido objeto de operaciones de lavado de activos y de desvío de recursos, para presuntamente beneficiar al gerente de la entidad.

Hoy en medio de su intervención en Medellín, el presidente Gustavo Petro ratificó en que la EPS Coosalud habría sido objeto de lavado de activos.

El mandatario dijo que descubrieron cómo desde Coosalud, se llevaron el crédito hecho por el Banco Sudameris por cerca de $221.000 millones hacia una empresa del gerente.

“Es decir el préstamo se fue a un fondo en el exterior de propiedad del gerente Gonzáles y sus socios e hijos, mientras el pago a Sudameris se haría con recursos públicos a la salud que son inembargables”, señaló el presidente.

Denuncia ante la Fiscalía

En su intervención desde Medellín, el mandatario aseguró nuevamente en que ya conoce los nombres propios de quienes realizaron las operaciones fraudulentas, las transacciones y para dónde giraron los dineros de la salud: “Entre los de la junta de Coosalud que autorizaron el crédito que es estafa a la nación y a los recursos del pueblo están el hermano de Andrés Pastrana: Jaime y el hermano, Rafael, del vicepresidente de la república: Francisco Santos”.

Por lo cual, anunció una denuncia formal por estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación.

“Entre los socios aparece una persona que vende medicamentos a las EPS en cuantía de 35 billones de pesos, y se les paga con recursos de la Nación, y de estos dineros ya 5 billones están en el exterior en cuenta del propietario de la empresa, ya se ha detectado que vende medicamentos con un sobrecosto del 35%”, puntualizó.