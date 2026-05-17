“No soy ni la de Petro ni la de Uribe, estoy hecha a pulso”: Claudia López en Los Protagonistas

En diálogo con Gustavo Gómez para Los Protagonistas, de Caracol Radio, la exalcaldesa y candidata presidencial Claudia López habló acerca de su campaña para llegar a Casa de Nariño en las elecciones del próximo 31 de mayo.

En primer lugar, López reconoció que en esta campaña se encuentra “feliz y tranquila”, pues no revisa las redes sociales: “(Estoy) gozándomela, tratando de contribuir con buena energía (…) he aprendido un montón, me la he gozado, recorrí Colombia, así que habrá Claudia para rato”.

Por otro lado, la exalcaldesa de Bogotá aseguró que, en esta ocasión, “el uribismo y la derecha dijeron: ‘a Claudia toca aislarla, vamos a vetarla de todo (para) que nadie se una con ella porque qué horror, de pronto gana. Hay que decir que es la de Petro’. Bueno, bienvenidos a Iván Cepeda, que es el de Petro”.

También aseguró que, con el presidente Gustavo Petro, le sucedió lo mismo: “A Petro, por quien yo voté dos veces, le salí a deber en la vida. Este es un machismo caudillista que dice: ‘La señora no me hizo caso: no quiso parar el metro de Bogotá, no es sumisa y denuncia mi corrupción, la vamos a joder’”.

Por eso, aseguró que la razón de su distanciamiento con el presidente Petro fue por “no ser sumisa, no ser calladita, denunciar su corrupción y no haber parado el metro de Bogotá, o sea, no haber sido la mujer a la que el jefe se lo pide para subir”.

“Hubo una cosa muy planificada de odios y vainas de lado y lado, pero yo no dependo ni de un lado ni del otro. Tengo una vida construida y la gente que me apoyó en la consulta con 620.000 votos sabe que no soy ni la de Petro ni la de Uribe, soy una mujer hecha pulso que defiende las ideas”, indicó.

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