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19 ago 2026 Actualizado 13:50

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Política

Martha Luz Reyes será la nueva directora de la UIAF, la entidad de información financiera

Mientras llega a esa entidad clave para prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo, Wilmar Mejía sigue al frente de la entidad.

UIAF logo. Foto: Twitter UIAF.

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Martha Luz Reyes será la nueva directora de la UIAF, según lo reveló Julio Sánchez Cristo en 6AM W. Así lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al vicepresidente José Manuel Restrepo y otros organismos judiciales.

Reyes es abogada, exprocuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y exfuncionaria de la Fiscalía.

(Puede leer: María Rocío Cortés fue nombrada superintendente de Industria y Comercio)

Así las cosas, sería una funcionaria con experiencia en asuntos judiciales y tendrá una relación cercana con la Fiscalía, Procuraduría y otras entidades judiciales.

Mientras sale el decreto de su nombramiento, hasta este martes continúa en funciones el director Wilmar Mejía.

¿Qué hace la UIAF?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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