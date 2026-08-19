Martha Luz Reyes será la nueva directora de la UIAF, la entidad de información financiera
Mientras llega a esa entidad clave para prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo, Wilmar Mejía sigue al frente de la entidad.
Martha Luz Reyes será la nueva directora de la UIAF, según lo reveló Julio Sánchez Cristo en 6AM W. Así lo dio a conocer el presidente Abelardo de la Espriella a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al vicepresidente José Manuel Restrepo y otros organismos judiciales.
Reyes es abogada, exprocuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia y exfuncionaria de la Fiscalía.
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Así las cosas, sería una funcionaria con experiencia en asuntos judiciales y tendrá una relación cercana con la Fiscalía, Procuraduría y otras entidades judiciales.
Mientras sale el decreto de su nombramiento, hasta este martes continúa en funciones el director Wilmar Mejía.
¿Qué hace la UIAF?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...