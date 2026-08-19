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19 ago 2026 Actualizado 12:16

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María Rocío Cortés fue nombrada superintendente de Industria y Comercio

La abogada María Rocío Cortés fue fiscal delegada ante el Tribunal y magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero su cargo fue suspendido.

Superintendencia de Industria y Comercio

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Como lo anticipó Caracol Radio, el Gobierno expidió el decreto nombrando a María Rocío Cortés Vargas como superintendente de Industria y Comercio.

Ella es abogada abogada de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

Fue fiscal delegada ante el Tribunal y magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero suspendieron su elección por el famoso “yo te elijo, tú me eliges”, y tras ello renunció.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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