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19 ago 2026 Actualizado 13:51

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José Manuel Restrepo sobre polémica de MinVivienda: “Yo me concentraría en lo que debemos construir”

El vicepresidente José Manuel Restrepo conversó con 6AM W para brindar detalles sobre las acciones adoptadas por el Gobierno para brindar atención a las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

José Manuel Restrepo sobre polémica de MinVivienda: “Yo me concentraría en lo que debemos construir”

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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