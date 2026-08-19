José Manuel Restrepo sobre polémica de MinVivienda: “Yo me concentraría en lo que debemos construir”
El vicepresidente José Manuel Restrepo conversó con 6AM W para brindar detalles sobre las acciones adoptadas por el Gobierno para brindar atención a las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...