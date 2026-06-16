Alianza Verde aprobó la salida de Catherine Juvinao y Angélica Lozano con 41 votos a favor

La Dirección Nacional de Alianza Verde aprobó el acuerdo de escisión promovido por el sector político liderado por las congresistas Catherine Juvinao y Angélica Lozano, dando un paso clave hacia la conformación de una nueva organización política.

De acuerdo con el documento, la decisión fue respaldada por 41 votos a favor y uno en contra durante una sesión en la que participaron 42 integrantes de la Dirección Nacional de la colectividad.

El acuerdo señala que la escisión tiene como propósito “permitir la reorganización política de un sector del Partido Alianza Verde mediante la conformación de una nueva organización”, garantizando el ejercicio de los derechos políticos de quienes decidan adherirse a ella.

Asimismo, se establece que los integrantes que se sumen a la nueva fuerza política conservarán “las curules, investiduras, dignidades, cargos de elección popular y demás derechos políticos” una vez el proceso sea autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El documento también deja claro que la escisión no implica la disolución de Alianza Verde. En ese sentido, la colectividad mantendrá la titularidad de sus bienes, patrimonio, contratos vigentes y demás derechos administrativos y económicos.

“Los solicitantes manifestamos nuestra intención expresa y voluntaria, libre de vicios, de escindirnos como organización independiente y autónoma del Partido Alianza Verde”, señala el acuerdo en uno de sus apartados.

Igualmente, se precisa que cualquier controversia derivada de la aplicación del acuerdo será resuelta inicialmente mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, sin perjuicio de las competencias del Consejo Nacional Electoral y otras autoridades.

El proceso deberá surtir ahora el trámite correspondiente ante el CNE, entidad que tendrá la última palabra sobre la creación de la nueva organización política surgida de la escisión.