Gobierno expide medidas para segunda vuelta presidencial: decreto ley está encima de reglas locales
El ministro Armando Benedetti ratificó en que las disposiciones del Gobierno, están por encima de las locales.
A través del decreto 0612 de 2016, el Gobierno dispuso las medidas para la segunda vuelta presidencial, y aclara que son disposiciones que están por encima de decretos locales.
Y es que varios alcaldes han hecho algunos ajustes sobre medidas como la ley seca, en sus respectivos municipios; sin embargo, con esta nueva disposición, el Gobierno aclara que los horarios son los establecidos y determinados por el decreto ley.
El decreto establece que la ley seca regirá a partir del sábado a las 6:00 pm, e irá hasta el lunes a las 12:00 pm.
El ministro del Interior, Armando Benedetti se refirió a los cambios en las restricciones para la ley seca en Bogotá que dispuso el alcalde Carlos Fernando Galán; no obstante, exaltó que ”el decreto presidencial está por encima del alcalde“.
Transporte público deberá operar con normalidad
El nuevo decreto del Gobierno, establece que el transporte público estará obligado a operar al 100 % de su capacidad.
El ministro Benedetti, advirtió a las empresas de transporte público deberán garantizar el servicio durante la jornada electoral, cumpliendo con las frecuencias y horarios asignados, y advirtió que de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones y hasta incluso, el cierre de la empresa.
El Gobierno señaló que la medida busca evitar que los vehículos sean alquilados para actividades políticas y garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse para ejercer su derecho al voto.
Además, confirmó que no se prohibirá el parrillero en motocicletas durante las elecciones de la segunda vuelta presidencial.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...