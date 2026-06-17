Gobierno expide medidas para segunda vuelta presidencial: decreto ley está encima de reglas locales

“Si quieres que el voto no sea secreto, lo puedes hacer”: MinInterior Armando Benedetti

A través del decreto 0612 de 2016, el Gobierno dispuso las medidas para la segunda vuelta presidencial, y aclara que son disposiciones que están por encima de decretos locales.

Y es que varios alcaldes han hecho algunos ajustes sobre medidas como la ley seca, en sus respectivos municipios; sin embargo, con esta nueva disposición, el Gobierno aclara que los horarios son los establecidos y determinados por el decreto ley.

El decreto establece que la ley seca regirá a partir del sábado a las 6:00 pm, e irá hasta el lunes a las 12:00 pm.

El ministro del Interior, Armando Benedetti se refirió a los cambios en las restricciones para la ley seca en Bogotá que dispuso el alcalde Carlos Fernando Galán; no obstante, exaltó que ”el decreto presidencial está por encima del alcalde“.

Transporte público deberá operar con normalidad

El nuevo decreto del Gobierno, establece que el transporte público estará obligado a operar al 100 % de su capacidad.

El ministro Benedetti, advirtió a las empresas de transporte público deberán garantizar el servicio durante la jornada electoral, cumpliendo con las frecuencias y horarios asignados, y advirtió que de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones y hasta incluso, el cierre de la empresa.

El Gobierno señaló que la medida busca evitar que los vehículos sean alquilados para actividades políticas y garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse para ejercer su derecho al voto.

Además, confirmó que no se prohibirá el parrillero en motocicletas durante las elecciones de la segunda vuelta presidencial.