Armando Novoa aclara que la ZUT en Putumayo no involucra a alcaldes de grandes ciudades

Bogotá

Ante la crítica de Asocapitales sobre la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo para 100 hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, de la que dijo su director ejecutivo, Andrés Santamaría, que se tomaron decisiones sin los entes territoriales, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que se consultó a los que tenían que ver con este tema y no podían estar sujetos a los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín.

“Nosotros nos hemos reunido con el señor Gobernador, con el alcalde, estuvimos reunidos con los líderes de las comunidades, también con algunos resguardos indígenas”.

Armando Novoa aseguró que en medio de este proceso de paz han hecho lo que les ha correspondido y es consultar para la Zona de Ubicación Temporal a las autoridades y comunidades del departamento del Putumayo porque será en ese territorio donde los hombres que ingresarán sin armas y sin camuflado iniciarán un tránsito a la vida civil.

“De tal manera que esta decisión no la estamos toando de manera improvisada sino en consulta con las autoridades del territorio”.

Recordemos que esta Zona de Ubicación Temporal estará ubicada en el Valle del Guamuez, Putumayo, en una zona distante de la población civil y contará con 11 protocolos para su funcionamiento y tendrá presencia permanente del Estado y tendrá inicialmente una vigencia de 10 meses y su objetivo es poner fin al conflicto armado.