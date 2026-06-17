Magnicidio Miguel Uribe: víctimas pidieron a un juez que no avale preacuerdo de alias ‘El Costeño’

Justicia

Las víctimas del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay le pidieron al juez Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá que no apruebe el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, señalado como coordinador del atentado ocurrido el sábado 7 de junio en el parque El Golfito, de la localidad de Fontibón, en Bogotá.

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En ese sentido, el abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia del congresista asesinado, le pidió al juez que no imparta legalidad a la negociación judicial, al considerar que revictimiza a los sobrevivientes del crimen.

“En nuestra calidad de representantes de las víctimas, reitero nuestra solicitud de no aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el acusado, Elder José Arteaga, por ser contrario a los principios de legalidad y proporcionalidad, y por vulnerar los derechos de las víctimas (…)”, señaló.

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El abogado Mosquera también expresó que los ocho procesados han señalado a alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’ como el coordinador de la organización criminal que se encargó de la planeación y ejecución del magnicidio. Por ello, sostuvo que la condena que se debería imponer sería de 60 años, en lugar de una negociación que, según indicó, reduciría la pena a 26 años.

“¿Qué mensaje le enviamos a la sociedad si un coautor de un crimen de esta magnitud, con un rol de coordinación y planificación, recibe un beneficio que reduce su pena de una forma tan sustancial? Lejos de ‘prestigiar la justicia’, este acuerdo la somete al escarnio público y fomenta la percepción de que, en Colombia, la justicia es negociable incluso frente a los crímenes más atroces”, afirmó la defensa.

Precisamente, la representación de las víctimas hizo una extensa exposición sobre los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación iniciada tras el atentado del 7 de junio de 2025.

Entre ellos, mencionó los testimonios sobre las reuniones en las que se planeó el crimen e, incluso, recordó cómo fue ubicado el menor de edad que disparó contra el congresista.

“Sabía que se concertaba para la comisión de delitos, entre ellos el homicidio; que se dispararía un arma de fuego, sin permiso de autoridad competente, en contra del senador Miguel Uribe Turbay con el fin de asesinarlo; que se usaba a menores de edad para la comisión de delitos y que destruía elementos que podían servir de prueba, y quiso hacerlo”, dijo el abogado.

Conversación inusual en medio de la audiencia