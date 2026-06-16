“Tomaron decisiones sin los entes territoriales”: Asocapitales critica zona de ubicación en Putumayo

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En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, se refirió al decreto 0603 de 2026, mediante el cual se autoriza el traslado de integrantes de los Comandos de Frontera hacia una zona de ubicación temporal en el municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo.

Santamaría aseguró que la principal preocupación radica en la falta de información sobre las condiciones del traslado y en la ausencia de coordinación con las autoridades territoriales.

“Se toman decisiones sin los entes territoriales. Es decir, se les dice que se va a hacer una transición, sin nunca consultarles, sin nunca preguntarles, sin nunca prepararles”, dijo.

Preocupación por las rutas y la suspensión de operaciones

Según explicó, el decreto permite el traslado de integrantes de esta estructura armada dos días antes de las elecciones presidenciales y, además, contempla la suspensión temporal de operaciones militares y policiales necesarias para facilitar el proceso.

No obstante, señaló que el documento no especifica las rutas que serán utilizadas ni los corredores por los que se realizará el desplazamiento de los integrantes del grupo armado.

“El decreto no especifica por qué zonas pueden ir, por cuáles no, cómo se hace el tránsito o qué puede transitar”, mencionó.

Santamaría recordó que los Comandos de Frontera mantienen presencia en corredores estratégicos de Putumayo y Nariño, zonas que históricamente han estado asociadas a economías ilegales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

“Este es un grupo que tiene presencia territorial, tiene una capacidad armada y una muy fuerte relación con economías ilegales”, dijo.

Alerta por ubicación cercana a comunidades

Por otro lado, el director de Asocapitales cuestionó que el Gobierno haya asegurado que la zona de ubicación estaría aislada de los centros poblados y no tendría contacto con la población civil.

Aunque reconoció que el espacio definido se encuentra en una zona rural de Valle del Guamuez, señaló que la ubicación está cerca de municipios estratégicos del Bajo Putumayo y de corredores fronterizos con Ecuador.

“Hay una cabecera municipal muy conocida por todos, La Hormiga (...) Queda alrededor de diez kilómetros, esta no es una decisión aislada en un punto remoto, se ubica en un corredor estratégico del Bajo Putumayo, cerca de fronteras y rutas ilegales”, añadió.

Además del Valle del Guamuez, mencionó que hay otros municipios como San Miguel, Orito y Puerto Asís que podrían verse impactados por la medida debido a su cercanía geográfica.

La decisión se da de cara a la segunda vuelta presidencial

Santamaría también expresó preocupación por la ejecución de la medida, al considerar que se adopta en un contexto político particularmente sensible para el país.

“Yo no creo que ningún proceso, por más mecanismos de seguimiento que tenga, sea oportuno en un periodo electoral tan complejo como el que está viviendo Colombia”, dijo.

Aunque reconoció la existencia de mecanismos de monitoreo y verificación, insistió en que cualquier proceso de esta naturaleza debería involucrar de manera activa a gobernaciones, alcaldías y otras autoridades locales.

“No creo en ningún monitoreo sin que haya diálogo con las autoridades locales”, concluyó.