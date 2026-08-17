No aparecen presuntas víctimas de acoso sexual en el caso del exgobernador Carlos Caicedo

En enero de 2026 fueron presentadas dos denuncias por presunto acoso sexual contra el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pero a la fecha ninguna de las posibles afectadas se ha acercado al ente acusador.

Una de las denuncias fue puesta por el abogado Julián Quintana el 21 de enero de 2026, luego de un reporte periodístico de un medio de comunicación nacional en el que se señalaba que, al parecer, Caicedo habría tenido conductas de acoso con varias mujeres, a quienes presuntamente les ofrecía ascensos laborales a cambio de encuentros íntimos. La segunda denuncia fue presentada el 22 de enero de 2026 por el abogado Ariel Quiroga.

Estas son las denuncias:

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Sin embargo, 7 meses después ninguna de las presuntas víctimas se ha presentado a rendir su testimonio, asi se observa en un oficio entregado de la Fiscalía en donde se evidencia que las unicas denuncias del caso son las ya mencionadas, interpuestas por los abogados Quintana y Quiroga.

Caracol Radio habló con el abogado Julián Quintana para conocer las razones por las cuales las mujeres señaladas como presuntas víctimas no se habían acercado a la Fiscalía para contar los hechos. Quintana aseguró: “Nunca he representado a alguna víctima, me limité a poner la denuncia”.

De acuerdo con la información conocida, a la fecha no hay una denuncia formal presentada por las presuntas víctimas, más allá del reporte periodístico que dio origen a la misma.

Por su parte, el abogado de Caicedo, Cristian Morelli, señaló a este medio que la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte, encargada del caso, le confirmó que, a la fecha, “no existe una víctima directa del supuesto acoso que haya acudido a la Fiscalía directamente a rendir su versión sobre esos hechos”.

“Se trataría de una denuncia de acoso sin acosadas”, puntualizó Morelli.

Caracol Radio intentó comunicarse con el abogado Ariel Quiroga, el otro profesional del derecho que denunció a Caicedo, pero no fue posible contactarnos con él.