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Armando Novoa dio detalles de ZUT para 100 desarmados de la Coordinadora Nacional: “no es un Caguán”

Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para dar detalles de la Zona de Ubicación Temporal que acogerá a 100 hombres desarmados de esa organización en un área de 12 kilómetros en Valle del Guamuez, Putumayo.

Ante los cuestionamientos por esta medida del Gobierno Nacional a pocos días de elecciones de segunda vuelta presidencial, Novoa señaló que esta ZUT “no es un Caguán o una Cárcel de la Catedral”.

“Los hombres que ingresan allí dejan sus armas, es una zona que se encuentra distante del casco urbano y quienes están allá no tienen contacto con las comunicades (…). No se encuentra como esta medida de desescalamiento del conflicto pueda impactar en el proceso electoral”, indicó.

Reglas dentro de la Zona de Ubicación Temporal

Novoa aclaró que dicha Zona de Ubicación Temporal fue acordada en mayo de 2025. Por lo que, en febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro dispuso de su creación para el cese de operaciones militares de manera focalizada y temporal.

“Al interior de la zona deberán regir las reglas del Estado social de derecho, por ende, las reglas que se deben observar en la agrupación deben ser bajo el control de la Policía o la Unidad Nacional de Protección”, puntualizó.

Lea aquí: Así es la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo a donde llegarán 100 hombres sin armas

Agregó que este paso es un “tránsito a la vida civil que sea el primer paso para alcanzar un acuerdo de paz”.

De esta manera, señaló que los 100 integrantes de la Coordinadora Nacional desarmados estarán sujetos a las reglas del Código Penal vigentes.

Injerencia de alias ‘Araña’ en la población

“Este es un proceso de paz bajo un principio de gradualidad. Estamos sacando 100 hombres del conflicto militar que existe. No entiendo cómo se puede afirmar que es un beneficio a esas personas, pues van a renunciar a la libertad que tienen bajo la ilegalidad”, indicó Novoa.

Finalmente, sobre la extradición de alias ‘Araña’, el jefe negociador aseguró que el mandatario de los colombianos había autorizado su extradición, pero la suspendió y la hizo depender de los avances en el acuerdo de paz y los diálogos en el territorio.

¿‘Araña’ sigue mandando sobre la población?

“Estamos enfrentando un fenómeno de violencia territorial complejo, de gobernanzas criminales. Parte de las estrategias de seguridad y paz deben ir dirigidas a desmontar el orden criminal en distintas zonas, entre ellas el departamento de Putumayo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: