Un soldado asesinado y cinco heridos deja ataque del ELN en Ábrego, Norte de Santander

Bogotá

En las últimas horas el ELN atacó con drones a una unidad militar en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. En el hecho fue asesinado fue asesinado el soldado profesional Neiver Madera Ricardo y cinco militares más, resultaron heridos y reciben atención médica.

Durante el ataque fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar, afectando además un vehículo blindado empleado por las tropas que adelantaban labores de seguridad y protección de la comunidad.

El Ejército Nacional rechazó este ataque terrorista y anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes.

Frente a este ataque del ELN contra el Ejército el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que “Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN. La orden a la Fuerza Pública es clara: Sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer”.

Desde el primer momento, un equipo interdisciplinario del Ejército fue dispuesto para brindar acompañamiento integral a la familia del soldado asesinado. Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

De manera inmediata, se reforzó el dispositivo de seguridad en Ábrego, Norte de Santander, con el apoyo de capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones terroristas que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los habitantes y de quienes transitan por el sector.