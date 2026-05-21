Así es la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo a donde llegarán 100 hombres sin armas

Bogotá

En medio de los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con diferentes grupos armados y con el aval del presidente Gustavo Petro para crear cinco Zonas de Ubicación Temporal, donde se hará el tránsito a la vida civil, se conocen las primeras imágenes de estos espacios.

Se trata de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez en Putumayo para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que está conformada por dos grupos que se separaron de alias ‘Iván Márquez’.

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo Ampliar Zona de Ubicación Temporal en Putumayo Cerrar

En las próximas semanas llegarán a este espacio inicialmente 100 hombres para iniciar su proceso de reincorporación a la vida sin armas. Esta Zona de Ubicación Temporal tendrá 28 unidades habitacionales, contará con aula educativa, comedor comunal, cocina comunal y ⁠enfermería.

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Con este grupo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se tiene pactada otra Zona de Ubicación Temporal en zona rural de Roberto Payán en Nariño. Estos espacios tendrán, según la resolución, una vigencia de 10 meses.

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En estas Zonas de Ubicación Temporal los hombres que ingresen lo harán sin camuflado y sin armas y con todo el acompañamiento y la vigilancia del Estado para que se cumpla con el objetivo que es poner fin al conflicto armado.

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Las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano afinan los detalles finales de las normas, compromisos y restricciones que deberán cumplir los hombres que lleguen a este lugar.