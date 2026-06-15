Gobierno crea mecanismo de monitoreo y suspende operaciones militares contra ‘Coordinadora Nacional’

POLÍTICA

El Gobierno nacional publicó el decreto con el que se establece un mecanismo de monitoreo y verificación y suspende, hasta el 19 de junio, las operaciones militares contra los integrantes de la estructura Comandos de Frontera, de la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La suspensión solo aplica mientras se desplazan hacia la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo, en el marco de ese proceso de paz.

Los desmovilizados serán reubicados en la “Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle de Guamuez, en el departamento de Putumayo. El decreto ordena la suspensión de las operaciones militares contra los integrantes de “La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” mientras se ejecuta el desplazamiento y reagrupamiento entre las 00:00 horas del 14 de junio hasta las 23:59 horas del 19 de junio.

La suspensión temporal se aplicará exclusivamente en los lugares y rutas que se acordaron en la mesa de diálogos. Dice el documento que, para proteger la vida e integridad de quienes participan en la implementación la información de las rutas y desplazamientos serán de carácter reservado. El decreto establece que la guerrilla ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ se comprometió a no realizar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, ni cualquier otra acción que pueda interpretarse como una violación a los acuerdos y protocolos firmados.

Mecanismo de Monitoreo y Verificación

Será el encargado de garantizar el Estado Social de Derecho en la Zona de Ubicación Temporal y en ningún caso podrá interferir, limitar, condicionar o sustituir a las Fuerzas Militares.

Estará integrado de manera tripartita: 1- por la Consejería Comisionada de Paz, Fuerzas Militares y Policía Nacional. 2-Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. 3-Misión de apoyo al proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos y contará con un despliegue a nivel local donde se ubique la Zona de Ubicación Temporal autorizada.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación constituido contará con una estructura jerárquica y operativa. Funcionará de la siguiente manera:

1. Instancia General de Coordinación y Verificación: es la responsable de realizar la verificación de controversias, incidentes y hacer seguimiento y monitoreo a la implementación del Acuerdo NO.14 y sus Protocolos para la constitución y funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal autorizada mediante Resolución 053 del 25 de febrero de 2026.

2. Equipo Local de Monitoreo: se establecerá un equipo local de manera permanente para la Zona de Ubicación Temporal autorizada mediante Resolución 053 del 25 de febrero de 2026.

3. Comisión de Verificación: instancia que se activará específicamente en caso de que se reporten incidentes en el terreno relacionados con el cumplimiento de los acuerdos y protocolos relativos a la Zona de Ubicación Temporal autorizada mediante Resolución 053 del 25 de febrero de 2026.

4. Comisión de Resolución de Controversias: instancia que se activará por decisión de la Instancia General de Coordinación y Verificación para dirimir desacuerdos, conforme lo previsto en el Protocolo No. 15 denominado “Protocolo de monitoreo, verificación y resolución de controversias de las Zonas para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal”.

Las situaciones que no sean resueltas en la Comisión de Resolución de Controversias activada por la Instancia General de Coordinación y Verificación deberán ser remitidas a la Mesa de Diálogos de Paz para su resolución.