Integrantes de Coordinadora Bolivariana se movilizarán en helicópteros para concentrarse en Putumayo

Integrantes de Integrantes de Coordinadora Bolivariana se movilizarán en helicópteros para concentrarse en Putumayose movilizarán en helicópteros para concentrarse en Putumayo

El comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López, confirmó que 99 integrantes de la Coordinadora Bolivariana serán trasladados en helicópteros contratados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz hacia zonas de ubicación temporal.

El oficial explicó que ya fueron establecidos cinco puntos de extracción para mover a los integrantes de esta estructura ilegal hacia áreas de preagrupamiento y, posteriormente, a las zonas definidas dentro del proceso del Alto Comisionado para la Paz.

“Se van a mover 99 integrantes de esta estructura ilegal, serán trasladados mediante helicópteros contratados por la oficina del consejero comisionado de paz”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares.

También señaló que el procedimiento se realizará bajo una suspensión de operaciones militares dispuesta por el Gobierno Nacional entre el 14 y el 19 de junio.

“Se va a realizar una suspensión de orden de operaciones dispuesta por el Gobierno Nacional desde el día 14 de junio, ya se inició, hasta el día 19 de junio a las 23:59 horas”, afirmó.

El comandante agregó que las Fuerzas Militares cumplirán las instrucciones del presidente de la República, en el marco de la Constitución y la ley, para facilitar el proceso de desarme, desmovilización y tránsito a la vida civil de esta estructura ilegal.

“Las Fuerzas Militares cumpliremos, de acuerdo a la Constitución y la ley, las instrucciones del señor presidente y va a hacer todo lo necesario para que se dispongan las capacidades para el desarme, desmovilización y el tránsito a la vida civil de esta estructura ilegal”, indicó.

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