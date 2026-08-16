Medicina Legal identifica a 279 víctimas del terremoto y reporta 208 desaparecidos

Imagen de referencia | Logo de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Pagina Web / Terremoto Colombia: Getty Images.

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó este sábado que 279 víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto ya fueron identificadas.

Según el reporte, se han recibido 287 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ellos, 268 ya fueron entregados a sus familiares. Entre las víctimas identificadas hay 21 menores de edad.

Además, Medicina Legal reportó 208 personas desaparecidas relacionadas con la emergencia. Los casos se concentran principalmente en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.

La entidad indicó que continúa coordinando con la Fiscalía la entrega de los cuerpos y las labores de identificación, mientras se mantiene la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas.