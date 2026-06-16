Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 jun 2026 Actualizado 23:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Martha Peralta enfrentará indagatoria por caso de la UNGRD este 18 de junio en la Corte Suprema

La congresista Martha Peralta será indagada por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Imagen de referencia. Martha Peralta: Senado / Corte Suprema de Justicia: Colprensa.

Imagen de referencia. Martha Peralta: Senado / Corte Suprema de Justicia: Colprensa.

Imagen de referencia. Martha Peralta: Senado / Corte Suprema de Justicia: Colprensa.
Añadir Caracol Radio en Google

La citación a indagatoria de la congresista Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD fue reprogramada para este jueves 18 de junio en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Noticia en desarrollo

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir