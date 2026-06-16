Martha Peralta enfrentará indagatoria por caso de la UNGRD este 18 de junio en la Corte Suprema
La congresista Martha Peralta será indagada por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La citación a indagatoria de la congresista Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD fue reprogramada para este jueves 18 de junio en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...