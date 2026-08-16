Procuraduría archivó indagación contra el nuevo contralor Jorge Laverde

De acuerdo con el abogado Ricardo Gaviria, la Procuraduría no encontró argumentos para continuar con la indagación que inició con un anónimo sobre presunto enriquecimiento ilícito de Jorge Laverde.

El Ministerio Público indicó que la adquisición de bienes inmuebles es acorde a los ingresos que devengaba como funcionario público. “No se evidencia desproporcional que hubiese contado con recursos para realizar las adquisiciones analizadas”.

Según Gaviria la Procuraduría calificó como “comentarios infundados” las afirmaciones del anónimo sobre un supuesto incremento desbordado de sus bienes.

La Procuraduría señala que luego de que se examinara los distintos inmuebles y la hipótesis según la cual Jorge Laverde habría instrumentalizado a familiares o personas cercanas para ocultar bienes de su propiedad, no se presentan irregularidades que permitan continuar con el proceso.

De acuerdo con lo anterior se concluyó: “En virtud del análisis que precede, este Despacho carece de elementos de juicio que permitan determinar la supuesta conducta reprochable de la que se señala en el anónimo al señor Jorge Eliecer Laverde Vargas”. En consecuencia, ordenó terminar la indagación previa y archivar la actuación.