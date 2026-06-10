Familia de uno de los secuestrados en Segovia, dice que esta persona es un minero ajeno al conflicto

Segovia, Antioquia

Se conoció la identidad de otro de los cuatro secuestrados en el sector El Diamante del municipio de Segovia la madrugada del 09 de junio cuando se desplazaban en una camioneta de transporte público desde Medellín hacia Mina Nueva. El primero fue Iván Darío, el conductor del carro.

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Caracol Radio conoció la identidad de una segunda persona del grupo de secuestrados. Según las fuentes, esta persona es Abel Andrés Aceveco Patiño, quien trabaja desde hace más de diez años como operador de una retroexcavadora en una mina de la vereda Cañaveral Chicamoqué del municipio de Segovia, pero es oriundo de Medellín. Además, los informantes aseguran que no pertenece a ningún grupo armado ilegal, como se ha rumorado y como lo manifestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Incluso la familia de Acevedo y la comunidad de la vereda Cañaveral están preparando una movilización para exigir la liberación de esta persona reconocida en la comunidad y por quien exigen no se estigmatice.

De las otras dos personas, aún no se conoce quiénes son. Por lo pronto, el ejército está realizando operativos para lograr su liberación.

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hipótesis

Las fuentes le han manifestado a este medio de comunicación que, al parecer, Andrés Acevedo se dirigía a Segovia para solicitar que el frente 4 levantara la restricción para realizar minería en el territorio de Segovia y Remedios, orden que fue emitida desde el 5 de junio y que se extiende hasta nueva orden.