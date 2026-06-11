Colombia entró al top 10 global de ventas de motocicletas y creció en la penetración de este mercado

Medellín

Colombia ingresó al top de los 10 países donde más motos se venden en el mundo, según lo revela un informe del grupo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y Mercado de Bancolombia.

El cuarto país en penetración de este mercado

Según este análisis, Colombia en el presente ocupa el cuarto lugar de los países con mayor tasa de penetración del mundo, al lograr vender durante el año anterior un total de 1,1 millones de motos.

En este país, se lograron vender durante la vigencia anterior cifras de 21.165 unidades por cada millón de habitantes, solo superado por países como Vietnam, Tailandia e Indonesia.

Lidera crecimiento industrial

Esta industria está liderando el crecimiento industrial, logrando expansiones superiores al 30 por ciento, muy por encima del desempeño en el promedio de la manufactura de la industria colombiana.

Según los análisis de este grupo de investigaciones, la capacidad instalada se ha fortalecido rápidamente, alcanzando hasta 1,6 millones de unidades anuales, lo que permite absorber la demanda.

Las proyecciones y los análisis permiten indicar que, durante el presente año, habrá un crecimiento en las ventas de motos y podrían alcanzar los 1,36 millones de unidades vendidas, gracias a la demanda estructural que se da en el país, también mayores facilidades y acceso a la financiación y la expansión del uso productivo de este medio de transporte.

Producción local

La producción nacional de las motos se consolida como uno de los principales motores industriales, debido a que, según ha explicado la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, cerca del 90,8 por ciento de las motocicletas que circulan en el país son manufacturadas en Colombia.

El lograr esa producción nacional permite un alto nivel en la integración productiva y fortalece este sector de la industria.

En los primeros meses de este 2026, la producción real de manufacturas en el país creció 1,9 por ciento, mientras que la industria de las motocicletas se expandió por encima de 30 por ciento, mostrando un dinamismo significativamente mayor.

Tipo de motos más comercializadas

Según el estudio del grupo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y Mercado de Bancolombia, liderado por Laura Clavijo, “la preferencia de los consumidores se concentra en motos de bajo y medio cilindraje. Las unidades entre 101 y 125 cc lideran el mercado (cuota del 47%), seguidas por las de 151 a 200 cc (27%), reflejando la relevancia de estos segmentos para la movilidad cotidiana. En contraste, las de más de 200 cc han reducido su cuota, afectadas por el incremento en el costo del SOAT desde 2023. De cara a 2026, se espera crecimiento en todos los segmentos, con mayor dinamismo en el rango de 126 a 150 cc, que gana tracción como opción de gama media, impulsado por un componente cada vez más aspiracional en la compra, mientras los segmentos de menor cilindraje se expanden a un ritmo moderado”.

Riesgos macroeconómicos para el sector

Este sector enfrenta algunos riesgos macroeconómicos, debido a la evolución en tasas de interés, la volatilidad en tasa de cambio y posibles ajustes regulatorios, lo cual genera riesgos par esta industria.