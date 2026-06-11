Con 66 proyectos y un billón de pesos, Antioquia es líder en obras por impuestos en Colombia

Gobernador de Antioquia y alcaldes del departamento reconociendo la importancia de impuesto por obras. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, en compañía de algunos alcaldes del departamento, hicieron público que esta región del país es la que cuenta con más proyectos financiados mediante Obras por Impuestos (OXI) en Colombia. En la actual Administración Departamental se han aprobado 66 proyectos por un billón de pesos, con la participación de 87 empresas, orientados a cerrar brechas sociales y mejorar la calidad de vida en municipios PDET y ZOMAC.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó el rol protagónico de Hidroituango y el valor del mecanismo OXI como herramienta para transformar impuestos en inversión social directa. “Es una forma de llevar desarrollo a las regiones más apartadas y afectadas por la pobreza y la violencia”, señaló.

“Hidroituango fue creada para mejorar las rentas y financiar el desarrollo de Antioquia; cada peso generado debe beneficiar a los antioqueños. Hoy destinamos utilidades a obras por impuestos, con 85 mil millones de pesos para 10 proyectos en salud, educación, infraestructura, agua y gestión del riesgo, beneficiando 55 municipios, especialmente los más afectados por violencia y pobreza”, dijo el gerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez.

De igual forma, Alejandro Arbeláez, gerente de Hidroituango, resaltó que esta participación convierte a la compañía en un aliado clave para la ejecución de iniciativas de alto impacto social, llevando infraestructura, servicios y oportunidades a distintas regiones del departamento.

Los alcaldes y alcaldesas de los municipios PDET y ZOMAC reconocieron el apoyo de la Gobernación de Antioquia como fundamental para sacar adelante estos proyectos, consolidando a Antioquia como referente nacional en la financiación de iniciativas sociales y de infraestructura a través de Obras por Impuestos.

Tal como lo indicó Noé de Jesús Espinosa Vásquez, alcalde de Briceño: “Agradezco a la Gobernación de Antioquia y a Hidroituango por su apoyo al desarrollo de Briceño, especialmente mediante proyectos tecnológicos, hospitalarios e infraestructura financiados por el mecanismo de obras por impuestos. Gracias a esta articulación, lograremos obras importantes como un carro de bomberos y el mejoramiento del CDI para nuestros niños, beneficiando tanto la zona urbana como rural”.