“Hay presiones de ‘Calarcá’ para votar en favor del candidato de izquierda”: gobernador de Antioquia

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció presuntas presiones y constreñimiento electoral por parte de estructuras armadas ilegales en municipios del Norte y Nordeste del departamento, de cara a la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio.

Según el mandatario departamental, información suministrada por la población da cuenta de que integrantes de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, estarían intimidando mediante reuniones a los habitantes de municipios como Campamento, Angostura y Remedios para que voten por “el candidato de izquierda” que, según afirmó, consideran afín a sus intereses, con el fin de revertir los resultados de las elecciones del 31 de mayo.

“Hay presiones de la guerrilla de ‘Calarcá’ para votar en favor del candidato de izquierda al que han definido como su afín en esta supuesta lucha armada. Pensar que a este bandido de Calarcá lo capturamos en las vías de Antioquia en julio del 2024 y, por orden de Petro, lo dejaron en libertad. Muy indignante esto”, expresó el gobernador de Antioquia.

Solicitud de refuerzos en seguridad para las elecciones

El mandatario departamental aseguró que ya trasladó estas denuncias al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares y de Policía, solicitando acciones para garantizar la seguridad de la población y la transparencia del proceso electoral.

“Apelamos al valor de nuestros soldados y policías para que los más de cinco millones y medio de antioqueños habilitados para votar tengan una jornada pacífica y puedan salir masivamente a ejercer este derecho sagrado”, manifestó el gobernador.

Ante el alarmante panorama violento en el norte y nordeste antioqueño por la injerencia de los grupos armados, Andrés Julián Rendón pidió que el denominado Plan Democracia no se limite a la presencia de uniformados en los puestos de votación, sino que incluya acciones para prevenir y perseguir a quienes estarían promoviendo reuniones y actividades de presión contra los electores en distintas zonas del departamento.