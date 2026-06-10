El Frente 4 de las disidencias se atribuyó la masacre de Remedios, Antioquia

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el Frente 4 del Bloque Magdalena Medio de alias Calarcá reconoció la responsabilidad en la masacre de cuatro personas en la vereda Las Camelias de Remedios, Antioquia, este fin de semana, y que habría sido ordenada por alias ‘John Fiera’.

El grupo ilegal en el vídeo reconoce que hombres de ese frente incursionaron en la finca El Bosque, donde amarraron y torturaron a cuatro personas: los esposos Efraín Botero y Rocío Silva y dos trabajadores.

El grupo ilegal señala que las víctimas eran supuestamente colaboradores del Clan del Golfo y en ello sustenta la masacre de las cuatro personas. En un comunicado leído por una mujer guerrillera identificada con el alias ‘Samata Ruiz’ o ‘La Enfermera’.

“En respuesta a lo que difunden los diferentes portales digitales con el objetivo de distorsionar la realidad que se vive en torno al desarrollo de las operaciones militares en el territorio. Aclaramos, el día de hoy, 9 de julio del 2026, los hechos ocurridos en la vereda Camelia, donde unidades pertenecientes al 4.º frente le dieron captura a 4 personas: 2 hombres y 2 mujeres, que cumplían la labor de informantes y de una finca, propiedad de los paramilitares”, asevera la guerrillera.

La ilegal también manifiesta que supuestamente le incautaron dos armas de fuego y radios de comunicación. Al mismo tiempo, confirmó la información publicada por Caracol Radio en la que manifiesta que existe una ofensiva para atacar al Clan del Golfo en varias poblaciones del Nordeste, entre ellas Segovia y Remedios, donde se está concentrando el conflicto.