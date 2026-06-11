“Es tontico”: Benedetti arremetió contra Carlos Carrillo por señalarlo de ser cercano al procurador

En conversación con 6AM W, Armando Benedetti, ministro del Interior, arremetió contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), Carlos Carillo, luego de que este lo señalara de tener cercanía con el procurador Gregorio Eljach, razón por la que no lo habrían sancionado por presunta participación en política.

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“Es un tonto. ¿Qué tal eso que uno lo destituya, lo saque del puesto de uno a la Procuraduría? Es una cosa tonta la que él contesta, no he participado en política”, dijo.

Explicó que, para participar en política, un funcionario público tiene que buscar que el elector vote por lo que él quiere, o por darle algún tipo de beneficio como una promoción o dinero, o promover publicidad electoral.

“Él es bastante tontico para todo lo que dice. Todo el día se la pasa diciendo qué deben ser los buenos y los malos, todo el día en todas partes. Entonces él es como tonto”, reiteró.

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Cabe recordar que Carillo fue suspendido por la Procuraduría por su supuesta participación en política.

“Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyen una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno, ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña”, manifestó Carillo en su momento.

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Escuche el fragmento de la entrevista aquí: