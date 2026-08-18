Alertan por politización en Cancillería: contratos por $83000 millones antes de Ley de Garantías

Más de 80 presuntos hallazgos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, fueron incluidos en el libro de la Verdad que fue entregado por la administración de Abelardo de la Espriella a la fiscal General, Luz Adriana Camargo.

La entrega del Libro la realizaron en el búnker de la Fiscalía, donde el vicepresidente José Manuel Restrepo le entregó a la fiscal Camargo, más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción, que habrían sido descubiertas durante el proceso de empalme “anticorrupción” con el gobierno de Gustavo Petro.

Uno de ellos, tendría que ver con una presunta politización del Ministerio de Relaciones Exteriores con contratos.

Contratación irregular

Según el vicepresidente, descubrieron que en la Cancillería firmaron 785 contratos por $83.000 millones antes de la Ley de Garantías.

“Degradando los requisitos para representar a Colombia en el exterior, incluida la eliminación del requisito del segundo idioma”, dijo.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, también habland sobre la utilización de $8500 millones en sedes temporales de apenas 90 a 120 días.

Además, el vicepresidente José Manuel Restrepo también aseguró que descubrieron “el servicio exterior de la República convertido en botín de última hora”.