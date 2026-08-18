Representante Óscar Benavides responde a denuncia por pedir donaciones para víctimas del terremoto

El pasado 14 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió una denuncia contra el representante a la Cámara Óscar Benavides por cuenta de una campaña de donaciones para las víctimas del terremoto en el Chocó que, según él, superó los 300 millones de pesos.

En la denuncia de 21 páginas, el accionante Daniel David Martínez señaló que los cuestionamientos se deben a que las donaciones habrían llegado a una cuenta personal de una persona cercana al representante Benavides. Para el ciudadano, el uso de cuentas personales en vez de canales institucionales genera dudas sobre el manejo del dinero.

Por eso, argumenta que, si se dijo que las donaciones eran para una fundación y, en realidad, este dinero primero llegaba a una persona natural, los donantes pudieron haber sido inducidos al en error.

Dicha denuncia, que quedó en manos del magistrado Francisco Farfán, pide investigar tres delitos: estafa, captación ilegal dinero y peculado por apropiación. Además, solicitó que se compulsen copias ante la Fiscalía General de la Nación contra Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.

¿Qué responde el congresista Óscar Benavides?

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el representante a la Cámara Óscar Benavides advirtió que ha sido acusado sin corroborar la información.

“Yo soy el representante de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (…) es de conocimiento público que yo soy un líder social, no soy un criminal ni un ladrón, para que los medios de comunicación se dediquen a destilar veneno en contra de una persona que lo que quiere es ayudar a su población”, se defendió.

También aseguró que él no ha pedido que consignen a cuentas personales: “La fundación se acercó porque nuestros hermanos en el departamento del Chocó, donde fue el epicentro (…), espera a que llegue atención humanitaria”.

En ese sentido, señaló que pidieron que se consignara a la cuenta de la fundación: “Su representante, a través de un permiso que le dio la fundación, autorizó la consignación a su Nequi y a su cuenta Bancolombia, no a mis cuentas personales”.

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