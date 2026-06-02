Carlos Carrillo defendió al presidente Petro y criticó el proyecto de Abelardo de la Espriella

Desde la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, director de la entidad, defendió al presidente Gustavo Petro en medio de la controversia generada por recientes mensajes del mandatario sobre el panorama electoral en el país.

El director sostuvo que entiende la preocupación expresada por Petro frente al escenario político del país y respaldó la intención del mandatario de defender las transformaciones impulsadas por su Gobierno.

“Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo”, señaló el director.

Además, aseguró que comprende la inquietud del mandatario por el crecimiento de sectores que calificó como un proyecto “abiertamente fascista”.

“Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”, aseguró el director de la UNGRD.

Las declaraciones se conocen después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, publicara un mensaje en el que llamó a defender los avances de su Gobierno y cuestionó propuestas asociadas con sectores de oposición.

El mandatario aseguró que “el voto es para defender la vida propia y de los hijos e hijas” y pidió no perder “los avances logrados” por su administración.

En el mismo mensaje publicado en su cuenta de X, Petro afirmó que Colombia debe convertirse en “el faro brillante de la esperanza del mundo” y concluyó diciendo que se pondrá “al frente”.

Cabe resaltar que, pese a respaldar la postura del presidente, Carrillo insistió en que los funcionarios públicos deben mantenerse dentro de los límites legales de la participación política y evitar cualquier actuación que pueda constituir una intervención indebida en los procesos electorales.

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